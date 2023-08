Encontro inédito de 35 brechós já tem data marcada para acontecer em Anápolis

O 1º Encontro de Brechós irá ocorrer em Anápolis, reunindo 35 lojas locais com o intuito de difundir a moda sustentável e incentivar a troca e venda de roupas usadas. A expectativa é que, além das compras, frequentadores levem novas experiências para casa.

Com o apoio da Prefeitura de Anápolis, do Sebrae e do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, a iniciativa terá como palco a Praça Dom Emanuel, e irá ocorrer entre os dias 11 e 13 de agosto.

Segundo os organizadores, um dos intuitos é retomar a cultura dos brechós, os quais eram populares estabelecimentos comerciais de roupas e objetos usados, tendo o auge no século XIX no Brasil.

De início, eram mais voltados ao público de baixa renda, mas com o tempo foram surgindo nichos e lojas especializadas nos mais diversos estilos de vestimentas. A onda vai de encontro à crise do fast-fashion, composto por tendências descartáveis que mudam a cada estação.

“Além de contribuírem para a economia criativa, esses estabelecimentos oferecem uma maneira sustentável de consumir roupas e objetos usados, reduzindo o impacto ambiental da indústria da moda”, relatou Fabia Moreira dos Santos, dona de brechó e uma das organizadoras do encontro.

De acordo com dados do Sebrae, o Brasil possui cerca de 119 mil brechós ativos, registrando um crescimento de 30% nos últimos 5 anos. Em Anápolis, já é costumeira a paisagem com vários brechós ao lado do terminal urbano, no Centro da cidade.

Todavia, a cada dia surgem mais opções, com lojas espalhadas por quase todos os bairros da cidade. Além dos fixos, alguns são brechós itinerantes, outros sazonais, de acordo com a necessidade das pessoas de renovarem o guarda-roupas ou conseguirem um dinheiro extra com o que estava guardado.