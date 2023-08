Aluno de psicologia é preso suspeito de estuprar mais de 300 crianças

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um estudante de psicologia de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (9) por suspeita de estuprar mais de 300 crianças e adolescentes.

A prisão preventiva ocorreu em Foz do Iguaçu, em parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Federal.

O homem é suspeito de se aproximar das crianças usando perfis falsos nas redes sociais e obrigá-las a praticar atos libidinosos desde 2016.

Na casa do homem, foram encontrados 1,7 mil arquivos de pornografia infantil. Entre os vídeos encontrados, estavam 350 imagens produzidas por ele enquanto cometia os atos de estupro.

A suspeita é de que ele usava os conhecimentos acadêmicos na área da psicologia para manipular as vítimas, de acordo com as investigações.

Ele foi autuado por estupro de vulnerável, estupro de vulnerável virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e aliciamento de criança para a prática de atos libidinosos.

A polícia chegou ao homem após investigações cibernéticas. A identidade dele não foi divulgada.