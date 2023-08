Marinha revela nomes dos militares mortos durante queda de helicóptero em Goiás

Foram identificados como Luís Fernando Tavares Augusto e Renan Guedes Moura os dois militares mortos durante a queda de um helicóptero da Marinha do Brasil (MB) em um treinamento no município de Formosa, localizado na região Leste de Goiás, na terça-feira (08). As idades não foram reveladas.

Conforme divulgado pela MB, Luís era sargento e servia ao Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (RJ). Já Renan ocupava a mesma posição, mas estava lotado na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, no mesmo estado. Ambos faleceram no local.

O acidente aconteceu por volta das 13h e envolveu uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. Segundo a MB, no momento do ocorrido, o avião realizava um exercício de Fast Rope – técnica para desembarque rápido da tropa em ambiente adverso.

Ao todo, 14 militares foram envolvidos no acidente. Desses, 10 tiveram lesões sem gravidade e dois deverão passar por uma cirurgia ortopédica.

Sete vítimas foram encaminhadas até o Hospital Regional de Formosa, duas foram levadas até o Hospital das Forças Armadas e três permanecem sob cuidados médicos da União de Militares Evangélicos da Marinha Nacional (UMEM).

Em nota, a Marinha lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando todo o apoio aos militares feridos e familiares dos sargentos mortos.

De acordo com o órgão, uma Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico foi instaurada e irá apurar as circunstâncias do acidente. A previsão é que um relatório preliminar com informações como histórico da ocorrência, laudos e pareceres técnicos deva ser concluído no prazo de 180 dias.