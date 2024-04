Mulher é estuprada dentro da própria casa após homem invadir “a mando de Exu”

Vítima também teve iPhone roubado. Autoridades seguem em busca do suspeito

Da Redação - 28 de abril de 2024

Durante o abuso, suspeito teria tapado a boca da vítima, puxado o cabelo e apertado o pescoço dela. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 56 anos, foi estuprada dentro da própria residência após um homem, ainda não identificado, invadir a casa alegando estar “a mando de Exu”. O caso ocorreu durante a noite deste sábado (27), no bairro Batista, em Anápolis.

No momento do ocorrido, a vítima estava sozinha em casa e já se encontrava deitada para dormir, quando foi surpreendida por um barulho estranho vindo da direção da porta do quarto.

Ao olhar, ela se deparou com o suspeito já adentrando no cômodo e subindo no leito. O homem então teria tapado a boca dela, puxado o cabelo e apertado o pescoço.

Desesperada, a mulher começou a gritar e lutar tentando se desvencilhar das agressões, mas não teve êxito. Conforme a denunciada, a todo momento do ato o autor garantia que não iria matá-la, pois queria apenas cometer o estupro “a mando de Exu”.

Logo após o crime, o homem roubou o iPhone da vítima e fugiu do local, tomando sentido ignorado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o celular roubado foi encontrado na esquina abaixo da residência em que tudo ocorreu, no entanto, o suspeito não foi localizado e as buscam continuam.

Posteriormente, a vítima e o aparelho móvel foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e a mulher foi orientada a, após o exame de corpo de delito, procurar o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.