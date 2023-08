Neurologista de Anápolis tira as principais dúvidas sobre dores de cabeça e sintomas

Não é difícil encontrar por aí pessoas que sofrem com as temidas dores de cabeça. Por isso, o ideal é sempre buscar o acompanhamento médico necessário para evitar que o problema impeça até mesmo a execução de tarefas simples no dia a dia.

E para tirar todas as dúvidas relacionadas a cefaleia, entrevistamos a Dra Lorena Bochenek, que é médica neurologista, formada pela Universidade Federal da Bahia.

A profissional, que atualmente atende na Clínica Popular da Saúde, em Anápolis, vai abordar os principais assuntos relacionados às dor de cabeça.

Quais são os tipos de Cefaleia?

Dra Lorena Bochenek: Poucas pessoas sabem, mas existem centenas de tipos de dor de cabeça. As dores de cabeça primárias, são aquelas que a própria dor é a doença, podem ser muito debilitantes, embora a maioria delas não ofereça nenhum risco à vida dos portadores. Os tipos mais comuns são: enxaqueca, cefaléia do tipo tensional, cefaléia em salvas e cefaléia crônica diária. Porém as dores de cabeça secundárias são causadas por outras doenças, sendo as mais comuns: acidente vascular cerebral, tumores de sistema nervoso central, trombose venosa cerebral, ruptura de aneurisma, aumento da pressão intracraniana.

O que é Enxaqueca?

Dra Lorena Bochenek: A enxaqueca chega a ser 20% de todas as dores de cabeça. De uma forma simplista, pode-se dizer que a enxaqueca ocorre quando há constrição (fechamento) dos vasos sanguíneos da cabeça e pescoço, causando diminuição do fluxo sanguíneo para os vasos.

Como é feito o diagnóstico da Cefaleia?

Dra Lorena Bochenek: Para estabelecer um diagnóstico é preciso fazer a anamnese, buscando saber a história do paciente: frequência e descrição das crises e situações nas quais ocorrem. Assim como também se faz necessário o exame clínico e neurológico. Por vezes também são realizados exames de imagens e de sangue, a fim de realizar o diagnóstico diferencial e descartar a possibilidade de outras condições.

Quais os principais sintomas da Cefaleia?

Dra Lorena Bochenek: Além da dor de cabeça, que é o sintoma clássico de cefaleia, quando uma pessoa passa por ela, também pode sentir: sensibilidade à luz; sensibilidade aos sons; sensibilidade aos cheiros; irritabilidade; náuseas e vômitos; queda da pálpebra; sensação de latejamento; e dor que fica mais intensa ao movimentar o corpo.

Qual os sinais que devo perceber, para buscar ajuda médica?

Dra Lorena Bochenek: Esteja atento: deve ser encaminhada para assistência médica imediata a pessoa com dor de cabeça forte, que surge de repente, ou persiste por dias, não cede com o uso de analgésicos comuns e está associada a sintomas como confusão mental, sonolência, febre alta, desmaios, convulsões, rigidez da nuca ou alterações motoras.