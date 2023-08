Motorista de aplicativo que foi trabalhar na Austrália fica surpreso com a pergunta de passageira

Um vídeo de um motorista brasileiro de transporte de pessoas por aplicativo e uma passageira estrangeira, em viagem pela Austrália, viralizou na internet e rendeu várias reações aos internautas.

Na postagem do perfil @canguruber, ela pergunta ao profissional onde fica o Brasil e se está localizado na Europa.

Sem acreditar no teor da pergunta, ele questiona novamente e fica indignado com a insistência da moça que alega que o país fica no ocidente e não na América Latina.

A jovem insistia em dizer que o Brasil se localizava na Europa dizendo “a mesma que Itália, França, Espanha, tudo.” Em um momento do vídeo, ela torna a repetir que o país fica localizado por lá, que tem poder de fala, já que cursa Geografia e tem noção do que estava dizendo.

Passageira – “Você é do Brasil?”

Motorista – “Sim, sou brasileiro.”

Passageira – “Onde fica o Brasil? Fica na Europa?”

Motorista – “Quêêê?” (em tom de exclamação)

Passageira – “O quê?”

Motorista – “Não é possível! Você não sabe onde fica o Brasil?”

Passageira – “Sim, eu sei, fica na Europa.”

A conversa rendeu milhares de visualizações na internet e mais de 275 mil curtidas. Nos comentários, os internautas se divertiram com a atitude da moça em não saber onde ficava o Brasil.

Confira o vídeo na íntegra: