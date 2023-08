Sem dúvidas, você já deve ter conhecido uma pessoa que, aparentemente, era gente boa, mas depois de um tempo começou a mostrar um lado mais sombrio, não é mesmo? Pois bem, esse tipo de comportamento é uma das principais características de uma pessoa manipuladora.

Bom, mas essas pessoas não se limitam a isso. A real é que elas são bem mais ardilosas do que possamos imaginar.

6 manias que uma pessoa manipuladora tenta esconder, mas não consegue

1. Querer ter o controle de tudo

Como o nome já nos sugere, essa pessoa vai querer controlar tudo.

Assim, quando algo sai do seu campo de comando, ela vai querer adotar atitudes bem manipuladoras com muita intimidação para as coisas voltarem aos eixos.

2. Apenas o seu próprio bem-estar importa

É raro ver um manipulador se preocupando com terceiros, a não ser que esse “terceiro” lhe ofereça algo em troca.

Do contrário, pode esperar comportamentos bem egoístas desses indivíduos.

3. Nunca se responsabiliza por algo

O que você mais vê de um manipulador é ele cometendo erros. Porém, você jamais vai vê-lo se responsabilizando por aquilo ou pedindo desculpas.

A única coisa que vem dessas pessoas é a vitimização. Isto é, eles dão um jeito de correr das consequências de seus próprios atos, jogando a culpa para outro.

4. É galanteador

Acredite se quiser, mas uma pessoa manipuladora é também um alguém, digamos, charmoso.

Basicamente, é por meio dessa tática de galanteio, que essas pessoas manipulam suas vítimas, atingindo os pontos fracos dela e fazendo até um terror psicológico.

5. Ela mente (e muito)

Não duvide da capacidade de mentir de uma pessoa manipuladora!

Essa é sua tática essencial para alcançar seus desejos e, de fato, manter sua vítima em um abismo sem volta.

6. Usa os sentimentos de suas vítimas para conseguir algo em troca

Por fim, se tem uma coisa que você pode esperar de um manipulador, essa coisa é a chantagem emocional!

Ele tem consciência de que a culpa é uma arma e, por isso, vai usá-la contra suas vítimas, conquistando tudo que quer de uma forma cruel e baixa.

