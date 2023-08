Desconfia de quem tem ao lado um homem infiel?

Nada pior para uma mulher do que se relacionar com uma pessoa que a trai, manipula, mente e está o tempo todo na defensiva.

Isso torna a relação extremamente tóxica e faz tudo que um dia foi construído pelo casal, cair por terra.

6 manias que um homem infiel costuma ter em silêncio:

1. Ele deixa de comparecer na sua vida

Não estamos aqui querendo dizer que você deve ficar 24 horas grudada em seu namorado, certo?

Mas um cara que deixa de estar presente em sua vida, some do nada, não quer mais passar um tempo de qualidade contigo, só pode estar escondendo algo por debaixo dos panos.

2. O telefone está sempre grudado nele

Por algum acaso, você já reparou que seu parceiro sempre leva o celular consigo, até nos momentos mais incertos e nunca o deixa sozinho?

Pois é, parece até que tem uma super-cola nesse aparelho, mas a real é que ele está é seu smartphone para manter contato com outra. Desconfie!

3. Seu Instagram tá cheio de mulheres bonitas

Não é nada normal as redes sociais do seu namorado ser um cardápio de mulheres bonitas e até mesmo semi-nuas.

Converse com ele sobre isso e desconfie de sua fidelidade, afinal, ele pode estar se interessando por outras.

4. Suas promessas ficaram apenas nas palavras

Um homem que pula a cerca não vê mais tantas perspectivas dentro do seu relacionamento, é por isso que ele deixa os planos contíguos de lado, e as promessas não passam de frases ditas da boca para fora.

5. Agora ele é cheio de caprichos

Vaidade do nada? Tem caroço nesse angu!

Um homem que se importa demais com o corte de cabelo, limpeza do carro, roupas novas e assim por diante, de uma hora para outra, pode significar outras mulheres no terreno.

6. Está sempre mau-humorado

Por fim, as vezes as puladas de cerca podem se manifestar no humor do seu namorado, por isso, seja atenta!

Aquela irritabilidade com você, sem necessidade alguma, pode ser um truque dele para ficar na defensiva contigo.

