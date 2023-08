A língua portuguesa é um verdadeiro labirinto, não é mesmo? Quando achamos que estamos acertando, na verdade estamos falando um punhado de palavras de forma errada.

Pois bem, para você que está cansado de ser enganado, veja essa lista e anote essas palavrinhas para não errar mais.

6 palavras que a maioria das pessoas não percebem que estão falando errado:

1. Chiquérrimo

Começando nossa lista, chiquérrimo não é lá o ideal para se usar. Acredite se quiser, mas essa palavra não está no dicionário, o que acontece é que de tanto ser dita, acabou sendo normalizada.

O correto é chiquíssimo!

2. Meretíssimo

Algumas pessoas costumam falar meretissímo com o som de “e”, mas isso é muito errado!

Quando você quiser se referir a alguém de muito mérito, como um juiz, fale “meritíssimo”. Assim está correto!

3. Ciclo vicioso

Aqui temos não só uma palavra como uma expressão.

Acredite se quiser, mas quando você quiser se referir a um grupo de pessoas ou comportamento constante, não se fala ciclo, como ciclo vicioso ou ciclo de amigos.

O correto é círculo, sendo círculo vicioso e círculo de amigos. Loucura, né?

4. Menas

Às vezes, de forma automática, acabamos falando menas sem perceber ao nos referir a um substantivo no feminino, não é mesmo?

Pois bem, isso é um erro crasso! O correto é sempre usar menos, independente do substantivo.

5. Mortandela

Aqui está o clássico dos clássicos dos erros: a mortadela! O que acontece é que vemos centenas de milhares de pessoas falando “mortandela”. Errado, né!

6. Sombrancelha

Por fim, a sobrancelha também não escapa do M intrometido, não! Muita gente costuma falar e escrever “sombrancelha” no lugar do jeito certo, que é sem a lembra M.

