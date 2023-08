É crime olhar o celular do marido sem ele saber? Advogada responde

Uma advogada, especialista em divórcios e causas femininas, decidiu responder uma caixinha de perguntas de uma seguidora, que questionava se ‘mexer no celular do esposo é crime’.

O vídeo viralizou nas redes sociais após Adriana Borrachini, profissional do ramo há mais de 10 anos, explicar qual a verdade constitucional por trás dessa ação.

“É! É sim, crime de invasão”, começou a advogada. “Você pode responder [pelo ato] civilmente, tendo que pagar para ele por essa invasão, além de responder criminalmente”, completou.

Na legenda, Adriana ainda confirmou que essa causa só será aplicada nos casos em que a vítima não tiver consciência da busca no celular e, evidentemente, não tiver autorizado.

Nos comentários, muitas mulheres riram e disseram que agora seria perigoso continuar com as fiscalizações, enquanto outras concordaram com a advogada.

“Ou seja, desconfiou, separa! Relacionamento não é pra ter nem respingo de desconfiança”, disse uma seguidora.

Confira!