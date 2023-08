‘Ela só quer colo, mas os machucados não deixam’, diz mãe de bebê que teve 20% do corpo queimado

Já faz cinco dias desde que Maria Alice Santos de Melo, de 01 ano e 05 meses, sofreu um grave acidente, que mudou completamente a rotina da família.

Durante um almoço como qualquer outro, no último domingo (06), a bebê acabou derrubando uma panela com caldo de feijão quente sobre ela, em Anápolis, resultando em queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 20% do corpo.

Ao Portal 6, Naia da Silva Santos, mãe da pequena, contou que desde o acidente a filha segue internada, realizando raspagem e terapias diárias como tratamento.

“Não tá fácil, ela só quer colo. Há dois dias eu não durmo, cabeça tá a mil, até segurar ela fica difícil por causa dos machucados”, relatou.

Ela ainda disse que não há previsão de alta, mas que segue com esperanças.

“Tenho muita fé em Deus que vamos sair daqui logo e voltar para casa o mais rápido possível”, afirmou.

Durante todo esse tempo de internação, Naia esteve ao lado da pequena e com as outras duas filhas, de 04 e 10 anos, o que a obrigou a abandonar o emprego que tinha. Como consequência, apenas o marido vem trabalhando, deixando a família em uma situação bastante complicada.

Assim, ela conta com o apoio da população para poder lidar com este momento tão sensível. A chave pix que está aceitando doações é 62995406055, no nome da mãe.

“A gente vai precisar muito do dinheiro para comprar remédios, fraldas, vai ser um gasto bem complicado”, admitiu o pai.

O acidente

O triste episódio aconteceu no último domingo (06), durante o almoço. Na ocasião, Naia havia acabado de preparar o feijão, e estava deixando ele esfriar.

“Quando eu virei para pegar uma vasilha, só ouvi ela gritando, o caldo despejado sobre ela”, relembrou a mãe.

Ela, então, colocou a pequena debaixo d’água e a levou para o hospital às pressas, logo em seguida.