Motorista de aplicativo fica sem reação após passageira tirar o cinto e mostrar o que queria

Um vídeo agitou as redes sociais nos últimos dias mostrando uma reação inusitada de uma passageira ao decidir não usar o cinto de segurança, durante uma viagem noturna, por meio de plataforma de transporte por aplicativo.

No reel publicado, uma cliente não identificada entra no veículo de um motorista, cujo nome é Bruno Marcondes. Ao tentar colocar o item de segurança, ela não consegue, decide abandonar o objeto e sentar mais à frente próxima do condutor.

Com um sorriso amigável, Bruno acolhe a jovem passageira que já chega perguntando se ele é casado. “Você é casado?” perguntou. “Muito bem casado, moça.”, respondeu o rapaz, que logo em seguida pediu para ela se afastar dele um pouco – chegando para trás.

No decorrer da jornada, a cliente começa a fazer perguntas inesperadas. A câmera captura o momento em que Bruno fica levemente surpreso, mas logo responde com um riso caloroso, revelando que é, de fato, comprometido.

Ela reforça que o cinto de segurança está com problemas e que vai ficar onde está. E logo em seguida volta com perguntas sobre o tempo de casamento, e ele pergunta de volta se ela também teria um relacionamento.

O vídeo rendeu milhares de visualizações, além de mais de 1.500 curtidas. Alguns seguidores chegaram a especular que a gravação foi encenada, enquanto outros defendiam que é um exemplo único de conexão humana genuína em meio a transações comerciais cotidianas.

Confira o vídeo completo: