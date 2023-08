UniEVANGÉLICA ganha quatro novos campus

As Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Jaraguá e Senador Canedo, mantidas da Associação Educativa Evangélica (AEE) passam a ser Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA).

A Portaria de Unificação das mantidas foi publicada hoje (11) no Diário Oficial da União. “Esse é um momento muito especial e nós vamos ter um processo de mudança e de adaptação até a instalação dos campus”, ressalta o Reitor da UniEVANGÉLICA, Prof. Carlos Hassel Mendes.

A transição de faculdade para universidade oferece ampliados recursos acadêmicos e de pesquisa, permitindo uma gama mais abrangente de programas de estudo e oportunidades de especialização para os alunos. “Ganham as cidades, ganha o Estado de Goiás e ganham os alunos, que passarão a ter um certificado não de uma faculdade, mas de uma universidade. E isso reflete inclusive na empregabilidade desses nossos alunos. É muito importante quando o aluno tem uma formação em uma universidade”, explica o Presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto Ventura.

Com a mudança, a UniEVANGÉLICA passa a ter quatro campus em diferentes regiões do estado, fortalecendo ainda mais o seu compromisso e sua responsabilidade com a excelência na educação. “A responsabilidade tem sido uma premissa da nossa instituição e como universidade, conseguimos alcançar várias outras áreas como pesquisa e extensão, por exemplo, e isso implica em responsabilidade de fato”, conclui o presidente da AEE.