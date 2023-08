Atualização do PicPay já entrou em vigor e clientes podem ser taxados; saiba quem está incluso

Já está em vigor a aplicação de taxa para clientes do banco digital PicPay que estiverem com as contas bancárias inativas dentro da plataforma.

A mudança, publicada de forma bem discreta na aba de suporte da instituição, começou a valer no dia 29 de julho e consiste em aplicar uma cobrança, intitulada de “tarifa de inatividade”, no valor de R$ 10.

Conforme anunciado pela plataforma, só serão cobrados aqueles usuários que não tenham feito nenhuma movimentação no aplicativo nos últimos 360 dias.

Além diss, a quantia só será cobrada de clientes com contas que tiverem algum saldo vigente.

Em uma postagem publicada na página oficial do PicPay no Instagram, o banco afirmou que a tarifa de inatividade não se configura em dívida ou restrição de conteúdos para o usuário.

Já em nota, a instituição justificou que a atualização “trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentação”.

Vale ressaltar que os usuários que não utilizam mais o aplicativo e querem excluir a conta da plataforma devem ir até o menu “Ajustes” contido no aplicativo e, posteriormente, clicar na aba “Encerrar minha conta”.