Magno Oliver - 11 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela /(tiktok/ heitorpolessi)

Quem já passou por cirurgia ou foi acompanhante de alguém nessa situação sabe que não é um momento muito fácil de se encarar. Inclusive, após os procedimentos acontecem coisas que muitos não imaginam.

Assim, segundo os médicos, é comum que os pacientes fiquem com uma certa desinibição ou mais falantes após uma anestesia pré-operatória.

Dessa forma, uma publicação inusitada feita por um anestesista viralizou no TikTok mostrando um pouco de como é esse bastidor do mundo da área da saúde.

Médico revela pedidos mais inusitados feitos por pacientes ao acordarem da anestesia

O médico anestesista Heitor Polessi, de São Paulo, viralizou no TikTok ao revelar os pedidos inusitados feitos por seus pacientes após a anestesia.

No vídeo publicado, o médico contou que depois da anestesia, principalmente a geral ou a sedação, é comum que os pacientes fiquem com uma desinibição ou mais falantes.

“E é aí que vem as pérolas, né? Lembrando que isso é normal, viu, gente? Acontece, fica segredo de médico e paciente”, disse. Em seguida, ele então revelou alguns dos pedidos mais incomuns.

“O paciente tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu entendo completamente, e ele tinha me pedido um lanche prensado e um Dolly. Ainda bem que ele falou que era lanche, né? Já me pediram outras coisas também”, disse ele no início da gravação.

“O paciente já acordou me pedindo para tirar o nome dele do Serasa. Como é que eu vou fazer isso se o meu nome às vezes está lá também?”, continuou Heitor.

“E o paciente que já pediu para chamar o nome da esposa, e quando eu fui lá chamar no conforto, não tinha ninguém que atendia por aquele nome e a esposa que estava lá não era a que ele estava chamando. O desfecho, só Deus sabe o que aconteceu!”, finalizou.

Confira o vídeo completo da postagem:

