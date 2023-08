Casamento pode terminar após mulher dizer para o marido onde quer fazer tatuagem

Um homem, de 34 anos, usando o pseudônimo de u/No-Development4151, resolveu compartilhar uma desabafo no Reddit sobre uma situação embaraçosa que viveu com a esposa.

O homem contou que a companheira, de 28, quer fazer uma nova tatuagem corporal em um local que ele não aprova nem um pouco.

Na postagem, ele diz: “minha esposa e eu estamos casados há três anos. Eu a amo até a morte e ela é a melhor coisa da minha vida. No entanto, quer fazer uma tatuagem.”

E continuou a história dizendo que “ela já tem quatro tattoos (quadril, bíceps, ombro e do lado do seio) e não tenho nenhum problema com elas. Eu mesmo tenho duas. [Mas a nova] proposta de tatuagem está causando problemas.”

“Ela deseja obter um desenho floral bastante grande com um beija-flor no peito. Seria logo abaixo da clavícula e até entre os seios. Seria visível em quase todas as camisas que ela usaria. Estou implorando para ela reconsiderar para onde vai. Eu não gosto da localização de onde ela quer obtê-la”, continuou.

E finalizou dizendo “não tenho problema com a tatuagem em si, tenho problema com o local do corpo onde ela quer. Acho tatuagens no peito pouco atraentes. Eu gosto do projeto. Eu não gosto do tamanho ou localização.”

Despois do desabafo, alguns internautas criticaram o homem pela postura de imposição com a amada. Já outros concordaram com a atitude do marido e o elogiaram.

Um seguidor postou: “foi idiota não deixar passar uma vez que ela deixou claro que, embora tenha sua opinião, ela não alterará a localização da tatuagem em seu corpo para se adequar a você.”