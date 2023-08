Esta é a pergunta que Elon Musk faz para descobrir se alguém está mentindo na entrevista de emprego

Estando sob o comando e a posse de diversas empresas de grande porte, o magnata Elon Musk é um frequente adepto de processos de seleção de novos colaboradores para suas corporações.

A experiência com entrevistas proporcionou a ele discernir entre indivíduos que, porventura, buscam distorcer a verdade ou procuram se apresentar como mais habilidosos do que verdadeiramente são, para ganharem vantagem e conquistar a vaga pretendida.

Em sua abordagem inicial com os candidatos, Musk reconhece que sua escolha é fundamentalmente fruto de sua própria “intuição”.

Trata-se de um procedimento guiado por sensibilidade, mas que não deixa ser levado apenas por parte só do seu instinto.

“Mantenho sempre as mesmas questões nas entrevistas”, afirmou Musk. Embora possa aparentar simplicidade, sua estratégia é tão profundamente elaborada quanto eficaz.

A pergunta crucial que influencia as determinações de contratação do milionário consiste em: “Compartilhe experiências acerca de alguns dos desafios mais difíceis que enfrentou na sua vida e me conte como os superou”, de acordo com depoimento ao âmbito.

O milionário comenta que o intuito da pergunta gira em torno de descobrir, principalmente, sobre as habilidades mais profundas de resolução de problemas que aquela pessoa consegue mostrar desenvoltura.

Musk reforça que a pergunta desarma o argumento pronto dos indivíduos porque eles “não entrarão em detalhes se estiverem usando a história de outra pessoa.”

Os detalhes é que vão dizer se eles estão mentindo, diminuindo ou exagerando quando forem pressionados. “Isso se torna uma boa pergunta para detectar mentirosos.” comentou.

A respeito da pergunta, ele continuou: “As pessoas que realmente resolveram o problema, sabem exatamente como o resolveram, conhecem os pequenos detalhes, enquanto as pessoas que tentaram resolver o problema, talvez possam subir um nível e depois ficarem presas.”

A estratégia do magnata se mostra profunda e, ao mesmo tempo, eficaz, porque faz com que os candidatos saiam do conforto de seus discursos prontos.

O magnata reforça que a pergunta é boa para descobrir bem a fundo como são as habilidades de resolução de conflitos com pessoas e resolução de problemas na vida em geral. Um bom termômetro profissional de candidatos a uma vaga de emprego.