Estes são os 10 municípios de Goiás onde as pessoas que jogam na loteria mais têm sorte

Ganhar na loteria é o sonho de muitas pessoas ao redor de todo o Brasil. Contudo, são poucos os apostadores que conseguem tornar essa fantasia em realidade.

No entanto, existem algumas cidades em Goiás onde as pessoas têm mais sorte. Em um levantamento exclusivo feito pela Caixa Econômica Federal (CEF), o Portal 6 pôde ter acesso ao ranking dos 10 municípios com mais ganhadores.

Vale destacar que esses prêmios contemplam tanto os prêmios principais – como a Mega-Sena, Quina, Lotofácil – quanto os secundários – Dia de Sorte, Timemania, Super Sete.

Até pela questão do tamanho populacional, Goiânia naturalmente possui mais apostas vencedoras. Foram 159 cartelas premiadas, equivalente a 36% do total.

Em seguida, Aparecida é a 2ª cidade onde os moradores são mais sortudos, com 26 ganhadores. Número este que representa 6% dos vitoriosos.

Anápolis, por sua vez, surge “fechando o pódio”, com uma quantidade ligeiramente menor de vencedores. Foram 23 apostas premiadas, equivalente a 5% do total de beneficiados.

Na sequência, fecham o ranking os municípios de Rio Verde (20), Santa Helena de Goiás (09), Formosa (08), Itapuranga e Jataí (07), além de Águas Lindas de Goiás e Alvorada do Norte (06).

Vale lembrar que a CEF também revelou a quantia milionária que os moradores de Goiás já ganharam com as premiações das loterias em 2023.