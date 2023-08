Jovens de Goiás podem fazer inscrição para trabalhar no Itaú; salário é de R$ 8,5 mil

O Itaú Unibanco abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2024, voltado para jovens que querem trabalhar na instituição bancária.

Podem participar do processo seletivo estudantes de todo o país, incluindo os de Goiás, já que ele será realizado de forma 100% online, devendo o candidato realizar a inscrição pelo site do programa Traine Itaú Unibanco 2024.

Conforme a empresa, as atividades vão durar 18 meses, em que os selecionados irão realizar diferentes atribuições e treinamentos dentro do banco, antes de escolher uma das duas trilhas possíveis: Negócios Varejo ou Negócios Atacado.

Quem for aprovado irá receber um salário de R$ 8,5 mil, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte,

Como pré-requisito, é necessário que a pessoa interessada tenha cursado/esteja cursando alguma graduação – bacharelado ou licenciatura – de longa duração (quatro anos ou mais), nas áreas de humanas, exatas ou biológicas, com conclusão entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

Além disso, é preciso ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP) por 08h/dia em formato híbrido, com idas presenciais aos polos.

Caso o candidato esteja fora de SP, será oferecida uma bolsa-auxílio no valor de um salário para comodidade e organização de realocação, se necessário.

Por fim, para a trilha de Negócios Atacados, é necessário apresentar Inglês Avançado.

Para mais informações a respeito do processo seletivo, acesse o site oficial do programa de trainee do Itaú Unibanco.