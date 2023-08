Preso por deixar filho de 3 anos sozinho em casa, pai revela o motivo

A procura para alugar um novo imóvel foi a justificativa de um pai, de 37 anos, para abandonar o filho, de apenas 03, sozinho em uma residência destrancada na Vila Jaiara, em Anápolis. A situação aconteceu na manhã deste sábado (12).

O Portal 6 apurou que o caso veio a tona após a mãe da criança receber uma ligação do genitor, com que está separada há 8 meses, perguntando se ele poderia buscá-la para ficar com o menor – que fica sob responsabilidade dele apenas aos finais de semana – pois precisava encontrar uma outra propriedade para morar.

Após a recusa, o homem então decidiu deixar o filho em um dos cômodos da residência e, em seguida, sair para cumprir com o objetivo almejado.

Ao ser notificada por ele sobre a ação e preocupada com o bem estar da criança, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros para socorrer o menor. A Polícia Militar (PM) também foi chamada e esteve no local.

Um dos bombeiros conseguiu saltar o muro da residência, onde encontrou o imóvel destrancado e a criança em um dos cômodos da casa.

Ela foi socorrida e retirada do ambiente, e os pais encaminhados até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

Em depoimento, o genitor confirmou a versão dada pela ex-companheira e acusou a mesma de não querer ficar com o menor por estar com outro homem.

Agora, ele responderá pelo crime de abandono de incapaz.