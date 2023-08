Yoga em sala aquecida? Conheça prática que tem feito sucesso entre goianienses

Yoga com sauna? A combinação atípica entre a atividade e o ambiente climatizado não está apenas no campo da imaginação, tem sido executada em Goiânia e feito sucesso entre os frequentadores.

Oferecida pela empresa Vidya Studio, na Rua 146, no Setor Marista, a modalidade é conhecida como hot yoga e consiste em uma prática de exercícios com duração de uma hora feita dentro de uma sala a 40ºC.

O objetivo é que a temperatura do ambiente seja capaz de eliminar toxinas, queimar gorduras, relaxar a musculatura e, de quebra, ajudar os praticantes a se concentrarem mais.

Além da climatização, o espaço também conta com bebedouros, armários com senha, um energy bar (para quem quiser tomar um shake pré-treino), além de banheiros equipados com chapinha, secadores e toalhas.

Para os interessados em conhecer a novidade, o valor cobrado por uma aula é de R$ 35. O estabelecimento também oferece planos mensais e semestrais com preços que variam de R$ 399 até R$ R$ 499 por mês, conforme divulgado no site da empresa no dia 07 de agosto de 2023.

Vale ressaltar que o ambiente funciona de segunda à sexta, das 06h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 08h às 14h.

Veja vídeo: