DJ de Anápolis tem música tocada em um dos maiores festivais do mundo

Um jovem DJ anapolino conquistou o sonho de muitos artistas do ramo ao ter uma das canções autorais tocadas no festival Coachella deste ano, realizado na Califórnia.

A faixa foi reproduzida pelo DJ Vintage Culture – um dos destaques do segmento – e esta não foi a primeira vez que isso aconteceu.

Ao Portal 6, o jovem, que carrega o nome artístico “Sifa”, revelou que a canção foi feita usando como base a famosa música “Seven Nation Army”, com autorização, inclusive, da banda de rock norte-americana The White Stripes.

“Comecei tocando em festas universitárias e em bares, fui progredindo e hoje em dia toco em grandes festivais, como a Abstract e outros eventos em estados como Minas Gerais e Santa Catarina”, revelou.

Ele contou também que, em 2021, Vintage havia tocado outra música composta por ele durante uma live – na ocasião, um remix de Voyage, da cantora francesa Desireless.

As interações foram um reforço positivo para o jovem artista, que segue planejando lançamentos. Dentre eles, a música tocada nesta última edição do Coachella.

“Tenho um sentimento maior por ela pois ela vai ser lançada na minha própria gravadora. Desde pequeno eu me apaixonei pelos acordes que ela tem, ela foi tocada três vezes no Cocachella deste ano e uma delas foi no back two back (B2B), do Vintage com o Mochakk”, contou.

“Outro lugar em que ela foi tocada foi em um dos maiores clubes focados em house music do mundo, o Club Space”, completou.

Apesar do destaque nacional e internacional, ainda é possível comparecer a shows e apresentações do artista anapolino em festivais locais. Os interessados em escutar a faixa podem realizar o pré-save da canção no Deezer ou Spotify.