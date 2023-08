Moradores de mais 5 municípios podem se inscrever para ganhar casa própria do Governo de Goiás

O Governo de Goiás abriu inscrições para adquirir casas a custo zero nos municípios de Palmeiras de Goiás, Chapadão do Céu, Palmelo, Campo Limpo e São Miguel do Passa Quatro.

Para participar, moradores devem se inscrever no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) a partir desta segunda-feira (14) até o dia 28 de agosto.

Além disso, é necessário ter renda de até um salário mínimo, estar inscrito no CadÚnico e não ter sido beneficiado pelo programa anteriormente. Outro requisito é morar há pelo menos três anos em um dos municípios contemplados.

As inscrições estão abertas para 50 residências em Palmeiras, 30 em Chapadão do Céu, 30 em Palmelo, 21 em Campo Limpo e 50 em São Miguel do Passa Quatro. Vale destacar que, além da internet, outro meio para se candidatar é nos pontos de apoio das Prefeituras.

Após a inscrição, as famílias que se encaixarem nos requisitos serão chamados para fornecer a documentação e então seguirão para o sorteio das casas, que estão em fase avançada de construção.

Confira os pontos de apoio:

Palmeiras: Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Quintino Bocaiuva, Centro, Palmeiras de Goiás

Chapadão do Céu: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Rua Cedro Leste, nº 1.027, Chapadão do Céu

Palmelo: Centro de Referência de Assistência Social, na Rua Aloísio Aessio Gomide, nº 350, Centro, Palmelo

Campo Limpo: Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Benvinda Gomes da Silva, nº 45, Bairro Jardim Sol de Verão, Campo Limpo de Goiás

São Miguel do Passa Quatro: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Av. Alcides Pereira de Castro, nº 1.040, Setor Guarujá, São Miguel do Passa Quatro