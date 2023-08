Após descoberta, mulher decide não pagar a conta do velório da sogra

Uma mulher fez um post complicado de desabafo no Reddit para expressar seus sentimentos diante de uma situação muito tensa que passou com o marido.

Ela foi incluída na responsabilidade de custear uma parte das despesas durante o funeral da mãe de seu cônjuge. Quando soube da obrigação de participar financeiramente nos gastos com a refeição no evento, optou por não fazer o pagamento.

“A mãe do meu marido faleceu de uma longa batalha contra o câncer. Não me dou bem com minha cunhada e minha sogra nunca me aceitou. Meu marido e eu aparecemos no velório. Estava sendo realizado no bar favorito da minha sogra”, começou ela na postagem.

Continuando o desabafo, ela completa: “minha cunhada chamou meu marido e eu de lado para nos informar que pagaríamos toda a conta do open bar para cerca de 75 pessoas. Meu marido e eu ficamos sem palavras. Vivemos de salário e teríamos que colocar a conta em um cartão de crédito com juros altos”, continuou o desabafo.

Segundo o relato da usuária anônima, a cunhada trouxe várias comidas caseiras para alimentar as pessoas que marcaram presença no velório e isso deixou a conta bem alta.

A anônima conta que não estava habituada a esse costume porque mora na Califórnia e lá os convidados são quem levam a comida como forma de confortar a família.

Depois do sepultamento, a mulher e o marido ficaram duas horas lavando os pratos sujos. A conta final do bar saiu no valor de R$ 1.275.

Nos comentários, os seguidores no Reddit ficaram indignados com a atitude da cunhada da mulher. Alguns deram razão a ela por não ter aceitado fazer o pagamento.