Apagão de quase 1h fez anapolinos sofrerem as consequências da falta de energia

Em diversas cidades, de diferentes estados do Brasil, foram observadas as consequências da falta de luz nesta manhã de terça-feira (15). Em Anápolis, o cenário não foi diferente.

Em nota enviada ao Portal 6, a Equatorial – concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade – esclareceu que os serviços foram normalizados às 09h10, sendo que os problemas começaram por volta das 08h30.

Após quase uma hora sem eletricidade, diversos anapolinos tiveram as atividades do dia a dia afetadas, gerando até mesmo prejuízos financeiros.

Os que mais sofreram nesse período foram justamente aqueles depende do comércio. De acordo com o Sindicato do Comércio dos Varejistas de Anápolis (Sincovan), vários vendedores ficaram impossibilitados de atuar.

Com lojas escuras, quedas nos sistemas dos estabelecimentos e dos cartões, a única saída foi esperar o tempo passar.

No trânsito, os motoristas também tiveram de respirar fundo e redobrar a atenção, em decorrência de sinaleiros que deixaram de funcionar por um tempo.

Por outro lado, a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) informou que os prejuízos não foram tão grandes para o setor, uma vez que a maioria das indústrias já possuem geradores próprios para contornar problemas do tipo.

O Sindicato Rural de Anápolis também declarou que não recebeu nenhum tipo de reclamação de nenhum dos associados.

A Equatorial ainda afirmou que a falta de energia foi resultado da atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga. O sistema funciona como um mecanismo que visa proteger a rede, tentando restringir a perda de carga total.

Questionada pelo Portal 6 quais os bairros mais afetados pelo apagão e como atuou para o reestabelecimento do serviço, mas a empresa não detalhou.