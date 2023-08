Goiás está com 10 mil vagas abertas para menor aprendiz; selecionados recebem salário e diversos benefícios

O Governo de Goiás anunciou a abertura de 10 mil vagas para o programa Aprendiz do Futuro, voltado a adolescentes de baixa renda.

Podem participar da iniciativa estudantes da rede pública ou bolsista de 100% em rede particular, com renda familiar de até dois salários mínimos, que completem 14 anos em 2023 até menores de 16 anos.

Além disso, é necessário ter a família inscrita no Cadastro Único.

Os selecionados receberão salário de R$ 619,99, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale-transporte.

A inscrição deve ser feita através do site oficial do Aprendiz do Futuro, até o dia 25 de agosto. O processo seletivo terá cota de 5% a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade.

O resultado será divulgado no endereço eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) e nas redes sociais da pasta.

O edital completo do processo seletivo também pode ser acessado no site do Aprendiz do Futuro ou por meio deste link.