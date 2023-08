6 pessoas de Anápolis que conquistaram sucesso nacional e inspiram muita gente

Além de dominarem muito bem os assuntos e temáticas que exploram, esses criadores de conteúdo passam confiança e cada vez arrebanham mais seguidores interessados nos conteúdos que produzem.

Algo em comum entre eles? Todos começaram as jornadas pessoais em Anápolis.

Pensando nisso, a reportagem do Portal 6 preparou uma lista, com 06 pessoas que, nitidamente, estão no caminho certo e merecem todo sucesso do mundo.

1 – Rodolpho Santos, automobilismo

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o anapolino Rodolpho Santos, de 34 anos, tem feito sucesso produzindo conteúdos sobre os mistérios do automobilismo. Após a primeira “viralizada” no TikTok, ele começou a se dedicar também na rede social da Meta.

“Narrei uma corrida do Fernando Alonso e acabei chamando muita atenção no TikTok. Muitos dizem que é um esporte simples, apenas acelerar e frear sentado, sem desgaste físico ou maiores dificuldades. Nos vídeos desminto isso, mostrando o quão competitivo é a Fórmula 1”, disse, em entrevista ao Portal 6.

Rodolpho coleciona vários títulos. Foi quatro vezes Campeão Goiano de Kart (1998-2005), conseguiu três pódios na F-Ford de 2005, quatro na F3 Sul-Americana entre 2007 e 2008, além de outros seis como piloto da Ferrari GT3 BRasil, em 2009.

2 – Ruan Monyel, cinema alternativo

Revelação na publicidade, Ruan acabou enveredando pelo estudo do cinema. Nas redes sociais, ele elabora apresentações e análises fílmicas que abordam diversos gêneros cinematográficos.

“Decidi fazer o curso de Publicidade pouco antes de terminar o ensino médio. Iniciei o curso em 2017 e, desde aquela época, já era apaixonado por cinema”, relembrou.

Ele atuou no ramo publicitário por cerca de 04 anos, especialmente com assessoria política e em campanhas eleitorais. Recentemente, iniciou um trabalho na área de comunicação em uma imobiliária, mas sem deixar de lado a paixão pelas grandes telas.

“Há alguns meses, comecei a produzir conteúdo com dicas de filmes e séries nas redes sociais, o que é algo que tem me feito bem, faço pelo prazer falar sobre filmes e séries, e também iniciei uma pós-graduação em Direção de Arte, o que reforça minha paixão pelo cinema”, disse.

3 – Samer Agi, auto-ajuda

Autor de mais de cinco livros, inclusive o famoso Paixão Pela Vitória, Samer começou a carreira como delegado da Polícia Civil (PC) de Goiás, sendo aprovado no concurso com apenas 20 anos, enquanto cursava o sétimo período da faculdade de Direito.

Aos 25 anos, sagrou-se Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cargo que sonhava em ocupar, mas que acabou renunciando para seguir um outro sonho.

“Cresci em Anápolis, onde estudei nas escolas Gente Miúda, Cândido Ambrósio, Crescer, Delta, São Francisco e Galileu. Meu pai e meu avô vieram da Síria, em 1988”, revelou ao Portal 6.

Segundo ele, a carreira de escritor e influencer surgiu de maneira orgânica e tomou forma aos poucos. Em dado momento, passou a ser o centro da atuação e, atualmente, além de atuar como advogado, ele produz conteúdo para quase 2 milhões de seguidores.

“Foi natural. Eu escrevia e publicava meus textos sem pretensões claras. Depois, as coisas foram tomando uma dimensão maior”, completou.

4 – Gustavo Lerdo Demais, guia da cidade

Apesar de ostentar menos seguidores que os outros integrante da lista, Gustavo se dedica a produzir conteúdos com uma frequência constante, contribuindo com temas de utilidade pública.

Nos vídeos, ele mostra lugares da cidade e explica o que pode ser feito neles. São vários os temas, desde restaurantes e bares a pontos históricos da cidade e estabelecimentos antigos do Centro, dando dicas para que o público já chegue ao destino inteirado do que lhes aguarda.

“Durante a pandemia, iniciei a terapia e minha psicóloga me recomendou desenhar. Na época, eu fazia a graduação em química na UEG. Foi uma decisão muito complicada por que as aulas tomavam muito tempo e a produção de conteúdo também, então tive que escolher entre um dos dois”, revelou. Ao se deparar com a encruzilhada de qual carreira seguir, o jovem artista acabou optando pelas artes e pela produção de conteúdo nas redes sociais. “Acabou que o engajamento foi crescendo e fui expandindo para outras áreas, tranquei a faculdade de química e fui para o design gráfico. Após isso, algumas marcas começaram a entrar em contato e eu resolvi tornar mais que um passa tempo. Hoje é uma das formas de pagar as minhas contas”, contou.

5 – Talles Lopes, artista plástico

Renomado nas artes plásticas, Talles já percorreu diversos países expondo produções. Ostentando temáticas que dialogam com temas como a desigualdade social no país, a Marcha para o Oeste e conceitos arquitetônicos, ele constrói conjecturas em quadros e instalações.

“Comecei em Anápolis, na Galeria Sibasolly e, atualmente, já apresentei meu trabalho em diversos países e galerias de arte. Gosto de conhecer artistas e ateliês locais, de modo que sempre busco novas referências e perspectivas”, revelou.

Através das redes sociais, ele compartilha um pouco da rotina cheia como artista em ascensão, o que acaba gerando diversas publicações acerca de produções que ganharam palco mundo afora. Um dos trabalhos de maior fama produzidos por ele, inclusive, já foi noticiado no El País – tradicional jornal argentino.

6 – Lucas Montalvão, humor

Desenvolto em imitações, pequenas cenas de humor e outros conteúdos do tipo, Lucas despontou como um dos maiores influencers de Anápolis. Atualmente vive em São Paulo, mas foi na Manchester Goiana que construiu a carreira nas redes sociais.

Ostentando o expressivo número de 1,7 milhão de seguidores, ele produz conteúdos que ironizam comportamentos e situações, em especial aquelas que a maioria das pessoas irá viver, uma hora ou outra.

A reportagem, infelizmente, não conseguiu contato com o influencer para colher um depoimento sobre a trajetória de sucesso.