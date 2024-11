Motorista de aplicativo consegue recuperar carro roubado por motivo inusitado

Ele foi abordado por trio dentro de um veículo escuro, enquanto esperava para realizar uma nova corrida

Samuel Leão - 24 de novembro de 2024

Carro roubado em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste domingo (24), um motorista de aplicativo, de 34 anos, foi abordado e teve o carro roubado na rua Jamaica, situada no Conjunto IAPC, em Anápolis. Apesar do ocorrido, o caso teve um desfecho positivo, com o veículo sendo localizado pela Polícia Civil (PC).

Por volta das 04h, o homem foi abordado enquanto aguardava para realizar uma nova corrida, por três ocupantes de um veículo escuro, cuja marca e modelo ele não conseguiu identificar.

Dois indivíduos estariam no banco da frente, e aparentavam ter entre 28 e 34 anos. Segundo ele, havia também uma jovem no banco traseiro, aparentando ter cerca de 18 anos.

Após pedirem informação à vítima, eles anunciaram um assalto, agindo como se estivessem armados – levando as mãos à cintura.

O motorista de aplicativo entregou o veículo, de modelo Renault Logan e cor branca, e também um celular e a carteira. Ao registrar o ocorrido na delegacia, ele ainda informou que o carro era alugado e possuía rastreador.

Utilizando o rastreamento, eles conseguiram localizar o veículo na Vila Santa Maria, estacionado e ainda com a chave na ignição. Dentro dele ainda estava o celular do motorista, mas a carteira teria sido levada.

Os agentes notaram que a roda dianteira esquerda estava amassada e o pneu sem ar, motivo que pode ter levado ao abandono do veículo. O caso deverá ser investigado pela PC.