Mulheres, cá entre nós: existem diversos tipos de homens, não é verdade? E nós, conseguimos reconhecê-los de longe.

A questão é que existem alguns bem cara de pau, que vestem boas máscaras para esconder toda sua ardilosidade.

É por isso que hoje viemos com um checklist dos principais tipos para se ter cuidado!

6 tipos de homens que parecem inofensivos, mas são muito perigosos:

1. Cheio de promessas

Começando nossa lista, aquele malandro que logo de início já nos enche de promessas e um amor avassalador, é um perigo!

Normalmente, esse cara usa esse “Love bombing” como tática para nos conquistar, mas depois que ele tem o que quer, acaba pulando fora.

2. Galanteador demais

Aquele que tem sempre uma cantada na manga e parece seguir um script na hora do flerte, também não é um bom partido.

Esse, no estilo mais galanteador, possui uma lista extensa de contatinhos. Por isso, se você busca exclusividade, ele não é o ideal.

3. Muito “desconstruído”

Não caia também no papo furo daquele homem que se diz muito “desconstruído” e que apoia as causas sociais das mulheres.

Normalmente, esse exagero demais é só uma tática para conquistar o que quer entre as mulheres. No fim das contas, ele vai acabar também caindo fora.

4. Mil e uma personalidades

Se você já se envolveu com um homem que vive mudando o jeito contigo, você vai entender o que estamos falando!

Esse cara aqui é aquele que perto da parceira é uma maravilha, mas separados, ele muda completamente. Essas nuances de comportamento não é nada legal e só demonstra que ele não é a pessoa certa.

5. Desapegado

Para as mulheres que querem algo mais sólido e promissor, o desapego por si só já não é bom partido.

No entanto, esse cara, no geral, acaba sendo um tiro no escuro. Afinal, nunca sabemos, de fato, quais são as intenções dele.

6. Filhinho da mamãe

Por fim, sabe aquele homem que com seus 30 e poucos anos, nunca deixou de ser o “bebê da mamãe”?

Esse cara aqui não sabe arrumar a própria cama, fritar um ovo ou guardar as roupas no armário. Acredite, não dá para confiar nele, já que a qualquer momento ele pode te deixar, quando não encontrar os cuidados da mãe em você.

