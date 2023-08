Existem alguns específicos jeitinhos que se você tem é porque é muito especial e querida pelas demais pessoas.

Quem tem essas qualidades e formas de agir tende a ter mais amizades, ser alguém que faz falta quando não está por perto, além de ser mais confiável também.

Se está curioso para saber se é o seu caso, confira a lista que separamos logo abaixo e perceba as semelhanças com o seu comportamento. Veja!

6 jeitinhos que se você tem é porque é muito especial e não notou:

1. Você tem senso de humor amplo

Uma pessoa com muito senso de humor, extrovertida e alegre tende a ser alguém muito querido e bom de se ter por perto. Afinal, ninguém suporta uma pessoa séria e baixa astral por muito tempo.

O entusiasmo que uma pessoa sorridente e de bom humor transmite é incrível.

2. Você é altruísta

Uma pessoa altruísta naturalmente é encantadora. Alguém que se preocupa genuinamente com o bem-estar dos outros e busca fazer a diferença na vida das pessoas é verdadeiramente especial.

3. Você é emotivo

Se você é uma pessoa que se emociona fácil, significa que você tem muito sentimentos, que é verdadeiro e se entrega em tudo que se propõe a fazer. Isso com certeza te torna alguém muito especial.

4. Você se preocupa muito

Se faz parte do seu jeitinho ser alguém muito preocupado e zeloso com suas relações e o que é seu, com certeza você é diferenciado e mais especial que as demais pessoas.

5. Você tem fama de ser falante

Uma pessoa que tem aquela fama na roda de amigos por ser uma pessoa extrovertida, falante e com facilidade de fazer novas amizades em qualquer situação acaba se tornando alguém memorável e especial também.

6. Você é atento

Por fim, se o seu jeitinho é ser alguém atento com o que as pessoas falam, ou atencioso com sentimentos de todos, com certeza você deixa marcas por onde passa. Todo mundo ama alguém assim por perto.

