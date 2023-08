Delegacia vai investigar caso de maus-tratos com cavalos durante chá de revelação

Está viralizando, nas redes sociais, um vídeo que mostra dois cavalos entrando em desespero ao serem utilizados como suporte para sinalizadores de fumaça, durante um chá de revelação. A situação aconteceu em Santa Helena de Goiás, nesta quarta-feira (16).

O caso chamou atenção pelas fortes cenas, o que mobilizou até políticos engajados na causa animal, como o deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PL) – que chegou a encaminhar um ofício para o delegado do município – e a vereadora de Anápolis, Seliane da SOS (MDB) – que compartilhou o registro nas redes sociais.

No vídeo, é possível perceber que os dois animais estavam calmos, até que um homem acende os sinalizadores – um em cada equino.

Assim que a fumaça rosa e densa se dissipa, eles começam a correr e pular, claramente desconfortáveis, em irritação e agonia.

Diversos internautas se pronunciaram sobre o caso, através de comentários nas redes. Alguns apontaram que a atitude representa uma clara ocorrência de maus-tratos e que o responsáveis devem ser punidos, outros já ressaltaram que, além de “brega”, a ideia teria sido totalmente inoportuna.

O Portal 6 entrou em contato com o delegado de Santa Helena de Goiás, Thiago Latorre, mas o mesmo afirmou não poder divulgar informações sobre o caso no momento e que as investigações seguem em andamento.