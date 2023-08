‘Festa da Selma’: PF cumpre dois mandatos de prisão e busca e apreensão em Goiás

Policiais federais cumpriram, na manhã desta quinta-feira (14), dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, em Goiás, contra suspeitos de terem participado dos atos antidemocráticos ocorridos no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 08 de janeiro.

A ação faz parte da 14ª fase da operação Lesa Pátria que tem como objetivo identificar indivíduos que incitaram, financiaram, omitiram-se ou estiveram presentes no movimento.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os alvos dessa etapa são suspeitos de terem fomentado as ações criminosas utilizando o codinome “Festa da Selma” para se referir às invasões .

Assim, segundo a corporação, os investigados convidavam e organizavam transportes para o ataque, além de compartilhar instruções e coordenadas detalhadas para realização das ações criminosas.

Ainda, conforme revelado nas investigações, eles também recomendavam aos participantes a não levarem crianças e idosos e a se prepararem para enfrentar a polícia, ocupar o Congresso Nacional e derrubar o novo governo.

Além de Goiás, outros oito mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão foram deflagrados nos estados da Bahia (BA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e no Distrito Federal (DF).