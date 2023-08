Médico de Anápolis desvenda as principais dúvidas sobre as temidas dores na lombar

Não é difícil encontrar por aí pessoas que constantemente estão sofrendo por uma dor na lombar, que provoca bastante sofrimento e, consequentemente, atrapalha a realização de diversas atividades do dia a dia.

E são vários os motivos que podem causar esses desconfortos, inclusive a não realização de exercícios e as posturas incorretas que podem ser percebidas em diversos momentos.

No entanto, é importante frisar que essas dores precisam ser avaliadas por um profissional de confiança e, com o devido tratamento, podem ser resolvidas para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos pacientes.

Para tratar sobre o assunto, entrevistamos o Dr. Marcos Daniel Xavier que é médico neurocirurgião e cirurgião de coluna, formado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Atualmente, o profissional atende em Anápolis, na Polisaúde da Vila Jaiara, no CRA do Jundiaí, no Hospital Evangélico Goiano (HEG) e no Ânima Centro Hospitalar.

1. Quais as principais doenças que causam dor lombar?

Dr. Marcos Daniel: As causam mais comuns de dor na coluna lombar são artroses causadas pelo envelhecimento natural da coluna, ou mesmo pela falta de atividades físicas e sedentarismo ou posturas erradas, principalmente no ambiente de trabalho. Além das artroses, as hérnias de discos são grandes vilãs, que podem até mesmo gerar dores nas pernas.

2. Existem exercícios físicos que ajudam nas dores?

Dr. Marcos Daniel: Sim. A coluna é sustentada pelos ossos das vértebras e pelos músculos. Os exercícios que ajudam a fortalecer os músculos da região lombar são ótimos para diminuir as dores. Contudo, são exercícios que devem ser orientados por profissional habilitado, para evitar problemas e trazer mais desgaste ainda.

3. Quando é indicado tratamento cirúrgico?

Dr. Marcos Daniel: O tratamento cirúrgico é indicado apenas quando o paciente não melhora com exercícios e fisioterapia, ou quando a doença já está bastante avançada, como por exemplo uma hérnia de disco grande que esteja apertando o nervo e causando muita dor. Nestes casos, optamos pela cirurgia, pelo risco do paciente ficar com sequela neurológica. Também existem tratamentos bem poucos invasivos para aliviar a dor, como a infiltração de medicamentos nos locais de artroses. São procedimentos muito simples e que resolvem a dor do paciente.

4. Quais as opções de tratamento cirúrgico?

Dr. Marcos Daniel: Quando falamos em hérnia de disco, o tratamento cirúrgico pode envolver apenas a retirada da hérnia, com auxílio do microscópio. Em casos onde existe uma fragilidade da coluna, optamos por estabilizar com fixação, para evitar problemas a médio e longo prazo.

5. Como é a recuperação após a cirurgia?

Dr. Marcos Daniel: A recuperação após a cirurgia é muito tranquila. Geralmente o paciente recebe alta do hospital de 01 a 02 dias após o procedimento. As atividades voltam aos poucos, a depender de cada caso. Sempre tentamos preservar o paciente, no intuito de não pegar pesos nas primeiras semanas, para que haja uma melhor cicatrização e recuperação.