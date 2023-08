Conheça o país que tem paraísos dignos de Hollywood e não precisa de visto para entrar

Conhecida como lar dos vikings, a Dinamarca é um país pequeno, dividida em mais de 400 ilhas nos mares Bálticos e Norte. Seja pelas paisagens inesquecíveis, culinária única ou tradições peculiares, o local é um destino visado por brasileiros, que não precisam de visto para entrar.

Terra que deu vida à “A Pequena Sereia” e diversas outras histórias de Hans Cristian Anderson, o país europeu também possui vilas antigas, castelos e palácios. Por exemplo, Roskilde, um antigo centro viking, se tornou um centro arqueológico.

Já palácios como Christiansborg e Amalienborg, na capital Copenhague, e Frederiksborg, em Hillerod, são verdadeiros cenários de cinema. O castelo de Kronborg, em Helsingor, até serviu de inspiração para o dramaturgo William Shakespeare na composição de Hamlet.

Para além dos castelos, a Dinamarca também oferece o segundo maior parque de diversões do mundo, o Tivoli Gardens.

Quanto as diferenças apresentadas entre o Brasil e a Dinamarca, uma das mais marcantes é o uso da bicicleta. Estima-se que 62% da população faz uso do meio de transporte para se locomover, o que coloca a capital como uma das mais ‘bike friendly’ do mundo.

Em Copenhague, são diversos os atrativos, como a Praça Principal, rua Nyhanv, passeio pelos canais, estátua da Pequena Sereia e o Jardim Botânico.

Culinária

A comida dinamarquesa reflete a história do local, composta por pratos ricos em carboidratos e gordura. A tradição, vista em outros países do norte da Europa, se deu por causa do clima frio.

O smørrebrød é um exemplo da culinária dinamarquesa, sendo um sanduíche de pão de centeio recheado com carne de porco, salmão, camarão, entre outros. Além disso, pratos típicos são pølse (cachorro quente), frikadeller (almôndegas de carne de porco, vitela ou peixe) e stegt flæsk (barriga de porco com batata).