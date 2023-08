Conheça o pequeno país europeu que é um paraíso, fala português e não precisa de visto para entrar

Escondido entre a Espanha e a França, Andorra conquista admiradores do mundo toda pelas belas paisagens e estilo de vida dos moradores. Apesar de ser o sexto menor país da Europa, acumula salários impressionantes.

Com cerca de 80 mil habitantes, de acordo com o Banco Mundial, Andorra está entre os países com maior PIB per capita – US$ 42.137, ou R$ 209.138,57 na conversão.

Além disso, a expectativa de vida dos habitantes é de 83,5 anos – o que demonstra a boa condição que levam.

Turistas também se encantam pela carga reduzida de impostos em praticamente todos os produtos à venda na capital, Andorra La Vella. O centro comercial é a Avenida Meritxell, que atravessa a cidade e oferece opções de roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros.

Vale destacar que é o único país que possui a língua catalã como oficial, mas é comum ouvir francês, espanhol e também o português – fato que chama muito a atenção dos turistas brasileiros.

Onde ir

O pequeno país, de apenas 468 km², se encontra entre as montanhas dos Pirineus. Por conta da topografia, o local é visado principalmente pelas estações de esqui. Uma que chama atenção é a Grandvalira, que possui aproximadamente 300 km de descida.

Vallnord, mais próxima da capital, é outra estação que conquista turistas. Ela possui um teleférico de 63 km que conecta os setores Pal e Assinal.

No entanto, Andorra também é um local amplamente visitado durante o verão, que se estende entre julho e setembro, quando o clima é fresco – em torno dos 20 °C.

Outros pontos turísticos muito visados são Casa de La Vall, Lago de Engolasters, Sant Joan de Caselles Church e Sant Esteve Church.

Culinária

O país possui uma culinária repleta de cogumelos, embutidos e carnes na brasa. Entre os pratos mais tradicionais, escudella (guisado de frango, vitela, focinho de porco e legumes), trinxat (purê de batata com repolho e bacon) e cargols (caracóis) se destacam.