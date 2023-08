Mulher fica impressionada com a resposta da chefe após contar o que acontecia na empresa

Uma tiktoker estadunidense fez um desabafo na internet insatisfeita com uma situação que vivia em seu trabalho e se surpreendeu com a resposta que recebeu da chefe.

A usuária da rede , de nome @_Kristinlorraine, viralizou ao contar a reação da sua superior após ela dizer que estava cansada de fazer o trabalho de outros colegas de outros departamentos na empresa.

Kristin decidiu enviar um e-mail para chefe porque ela fazia tarefas extras no ambiente de trabalho, uma vez que eles deveriam ser feitos por outra equipe e de nível acima do cargo dela.

“Esse relatório detalhado e outras tarefas extras estão fora do escopo das minhas obrigações como trabalhadora”, ela alertou em mensagem no e-mail.

“Gostaria de saber se você poderia definir quem deve fazer esses trabalhos. Como tenho colaborado com outras áreas da empresa, gostaria de me liberar dessas tarefas extras para atender os requisitos novamente e os deveres habituais da minha posição. Muito obrigada”, finalizou o e-mail.

A funcionária conta no vídeo que depois do envio da mensagem ficou apreensiva, com medo e também tremendo bastante. Mas a história acabou tendo um final feliz.

Após ler a mensagem no e-mail, a superior resolveu dar uma promoção a Kris, que ficou muito contente e disse: “minha chefe concordou com o fato de que essas funções não eram específicas para o meu cargo e me disse que eles iriam delegar essas tarefas para a área financeira. Além disso, ela me disse que eles vão me dar uma promoção. Eu consegui uma promoção sem ter solicitado!”

Nos comentários, os seguidores também ficaram felizes com a resposta da superior para a funcionária e que além de empática parecia uma profissional muito boa.

Um perfil escreveu logo abaixo “eu, como gerente de uma empresa, quero parabenizá-lo por sua coragem e por se defender. Você merece essa promoção”, comentou uma seguidora.