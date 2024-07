Motoristas de todo o país devem ficar atentos ao novo golpe da garrafa

Informação sobre nova prática foi dada por meio de um vídeo no Instagram

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

Os motoristas de todo o Brasil devem se atentar ainda mais quando forem meter o pé na estrada. Isso porque um nova tática tem sido utilizada pelos criminosos para conseguir vantagem, o chamado golpe da garrafa.

A informação sobre a recente prática, que tem se espalhado pelo país, foi compartilha na página oficial do Instagram, Manifaco, por meio de uma gravação. Saiba mais sobre lendo a matéria até o final!

Conforme compartilhado em um vídeo nas redes sociais, o novo crime acontece da seguinte maneira: o criminoso chegará próximo ao seu veículo no momento em que você não estiver por perto, portando uma garrafa de plástico.

Mas engana-se quem pensa que ele colocará o item no pneu onde fica o lado do motorista, por exemplo. Na verdade, ele colocará o recipiente dentro do pneu de trás, o encaixando bem de modo que você não poderá ver.

Assim, quando você estiver rodando com o automóvel, você começará a escutar um barulho e então começará a se questionar sobre a origem do som e o que pode estar acontecendo.

É nesse momento que você deve ficar ainda mais ligado porque, se olhar para trás, provavelmente encontrará uma moto seguindo o seu automóvel e esperando você descer do carro para então roubar o seu automóvel.

Assim, se notar algo desse tipo, tenha cuidado e jamais abandone o seu próprio automóvel.

Veja o vídeo:

