Silvye negocia com emissora e pode voltar à TV com novo programa em breve

Conhecida no Brasil por ter apresentado o Cidade Alerta Goiás, na RecordTV, a jornalista e deputada federal Silvye Alves (UB) pode passar a ser vista em breve em outro canal.

Fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 revelaram que ela negocia um espaço na TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás.

A faixa de horário escolhida oferecida à apresentada seria das 11h às 12h, antecedendo o Jornal do Meio Dia.

Ela está há quase um ano e meio longe da televisão. Silvye foi a deputada mais votada no último pleito, com 254.653 votos.

Advogados saem em defesa de Rafael Lara Martins e presidente da OAB não entrará na mira do MP

Quem acessou o Instagram de Rafael Lara Martins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pôde acompanhar stories de diversos advogados tecendo elogios a ele e enaltecendo a administração à frente da Ordem.

Analistas ouvidos pela Rápidas apontam que esta pode ser uma ação coordenada, mas que demonstra a força de Rafael Lara, que deve concorrer à reeleição no próximo ano.

Questionado pela Rápidas, o Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que não existem condutas a serem investigadas no contrato celebrado entre o escritório de Rafael Lara Martins e o Ipasgo. Como foi suspenso e não houve prejuízo aos cofres públicos, o acordo não entrará na mira da Justiça.

Contra OSs na Saúde, Márcio Corrêa também defende revisão da tabela SUS

Prática institucionalizada na gestão de Roberto Naves (PP) à frente da Prefeitura de Anápolis, a contratação de Organizações Sociais (OS’s) foi criticada pelo deputado federal, Márcio Corrêa (MDB).

Titular da Comissão da Saúde, o parlamentar defendeu a revisão da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), e cobrou fiscalização da fila do SUS.

De acordo com Márcio, a contratação de OS, por vezes, não são realizadas com ‘critérios e diretrizes que atestem a capacidade técnica, financeira e operacional delas’.

Liberados ingressos para ver Bolsonaro em Goiânia

A entrega do título de Cidadão Goiano ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Alego, nesta sexta-feira (18), poderá ser acompanhada pelo público.

Ingressos estão sendo cedidos de maneira gratuita na plataforma Sympla. O evento tem início às 20h.

6 perguntas para Matheus Ribeiro

Ex-apresentador da TV Anhanguera e candidato a deputado federal nas eleições de 2022, Matheus Ribeiro (PSDB) é o entrevistado desta semana no quadro “6 perguntas para”, da seção Rápidas.

O jornalista fala da carreira política, as origens na televisão e os planos para o futuro. A entrevista será publicada no domingo (20), no site e redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para as forças de segurança de Goiás, que diminuíram os índices de crimes violentos no estado.

Em 2023, os números caíram em 11,39%. A título de comparação, o Brasil registrou queda de 3,39%.

Nota Zero

Para os supermercados de Anápolis e Vianópolis que foram alvos de operação da Polícia Civil (PC), nesta semana.

Além da sonegação fiscal, há suspeitas de que os estabelecimentos comercializavam mercadores vencidas com outros rótulos colocando em risco a saúde dos consumidores.