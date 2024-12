Falta de repasses da Prefeitura impede reajuste a trabalhadores do transporte coletivo, afirma Urban

Sindicato reivindica pagamento da data-base retroativo para manter serviço de transporte coletivo funcionando na cidade

Pedro Hara - 02 de dezembro de 2024

Terminal Rodoviário Urbano, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

Em nota enviada ao Portal 6, o representante da Urban, Carlos Leão, afirmou que só será possível atender a reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Anápolis (Sittra), referente ao reajuste da data-base retroativo a junho de 2024, se a Prefeitura realizar o repasse do valor referente ao programa Vale-Transporte Social.

A lei que instituiu o benefício foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) em março deste ano e prevê o fornecimento mensal de até 80 passagens de ônibus por família.

A implementação do programa teve um custo de R$ 4 milhões aos cofres públicos, divididos em 10 parcelas de R$ 400 mil. No entanto, segundo Carlos, o pagamento ainda não foi efetivado à concessionária.

De acordo com o representante da Urban, qualquer reajuste ou reformulação de proposta para a categoria depende de anuência da Prefeitura de Anápolis. Apesar disso, as negociações entre as partes continuam em andamento.

Rápidas entrou em contato com a Administração Municipal, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.