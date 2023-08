Avenida mais perigosa do estado de Goiás é cenário de acidente com imagem impressionante

Um homem, cuja identidade não foi revelada, teve o braço amputado e a perna parcialmente, após ter sido vítima de um grave acidente de trânsito, ocorrido nesta sexta-feira (18), na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. O passageiro de caminhão foi apenas uma das quatro vítimas da circunstância.

O Portal 6 apurou que uma carreta teria fechado um outro veículo envolvido, momento este em que o carro saiu da pista e se chocou contra um terceiro.

A cabine do caminhão começou a pegar fogo e o Corpo de Bombeiros precisou ser rapidamente acionado para resgatar duas vítimas que se encontravam presas nas ferragens.

Diante da gravidade do acidente, o passageiro do veículo de grande porte se feriu seriamente, perdendo um braço e apresentando fratura exposta em uma das pernas.

A vítima passou pelos procedimentos iniciais no local, sendo posteriormente encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e a cena do acidente passou por perícia. As causas do acidente devem agora ser investigadas pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).