Nota Fiscal Goiana premia moradores com até R$ 50 mil; veja lista dos ganhadores

No total, foram distribuídos R$ 200 mil em premiações para mais de 150 pessoas

Thiago Alonso - 25 de abril de 2024

Programa Nota Fiscal Goiana sorteia premiações para moradores. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

Cerca de 158 goianos amanheceram com dinheiro na conta nesta quinta-feira (25), após a realização do novo sorteio do concurso Programa Nota Fiscal Goiana (NFG).

Nesta edição, cerca de 3,7 milhões de bilhetes foram gerados, sendo que somente 157 receberam as premiações.

Dentre eles, 80 são de Goiânia, 15 de Aparecida de Goiânia, nove de Anápolis, cinco de Trindade e cinco de Rio Verde. Além disso, outras 28 cidades goianas também foram sorteadas, além de mais dois vencedores do Distrito Federal.

O maior prêmio foi para uma moradora da capital, chamada Catarina Amato Ferreira Gomes. Ela ganhou, sozinha, R$ 50 mil.

Em seguida, três pessoas levaram para casa a bolada de R$ 10 mil cada. São eles: Alan Kardec Ferreira de Freitas, de Rio Verde; e Plinio Macedo Marques e Hyago de Souza Luiz, ambos de Goiânia.

Além dessas, quatro pessoas conquistaram R$ 5 mil, enquanto 50 conquistaram R$ 1 mil e outros 100, R$ 500. Confira a lista completa.

Para participar do programa, os interessados devem se cadastrar na plataforma da NFG, além de pedir para incluir o CPF na nota fiscal em compras do dia-a-dia.

É válido destacar que além dos prêmios, sorteados todos os meses, os participantes também podem receber até 10% de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).