Conheça paraíso all inclusive em Goiás que é tão bom quanto viajar para o Nordeste

Existe um lugar em Goiás que vem caindo cada vez mais na boca do povo e ganhando a fama de ser um paraíso all inclusive.

Localizada em Cristalina, cidade na região do Entorno do Distrito Federal (DF), a Pousada Ranchos dos Pássaros se encontra em um ambiente bem “pé no mato”, sendo uma forte alternativa para quem quer dar uma escapadinha da rotina urbana.

Os visitantes que por lá se hospedam possuem liberdade para consumir todo o cardápio da estadia, sem precisar pagar R$ 1 a mais.

Dentre as opções, estão inclusos: café da manhã, almoço, jantar, sobremesas, lanches e petiscos, além de um amplo leque de bebidas (como cervejas, vinhos, refrigerantes e sucos).

Além desses “mimos”, a pousada ainda possui várias opções para quem quer relaxar.

Os hóspedes podem aproveitar um SPA de hidromassagem, salão de jogos, pescaria esportiva, piscina aquecida e sauna.

Há também as alternativas para quem quiser aproveitar o ambiente para praticar atividades físicas, especialmente as crianças.

Isso porque o Rancho dos Pássaros oferece campo de futebol, pula-pula, playground e até uma casa na árvore para a criançada.