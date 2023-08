Fenômeno que cobriu os céus de Goiânia neste sábado (19) pode se alastrar para outras cidades

Uma breve olhada para o céu de Goiânia na manhã deste sábado (19) foi capaz de surpreender e até assustar os moradores da capital por conta de uma tempestade de poeira que tomou conta de algumas regiões do município. Mas, para quem se espantou com a ação, é melhor já ir se habituando, pois o fenômeno pode reincidir na cidade e em outras localidades do estado ainda nos próximos dias.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, afirmou que o evento ocorrido em solo goianiense não é exclusividade do território e tende a acontecer com uma certa frequência.

“Outros municípios de Goiás também podem passar pela mesma ocorrência, especialmente durante esse período. Além disso, o fenômeno também pode acontecer mais de uma vez. Normalmente, ele dura algumas horas e depois começa a se dissipar”, alerta.

A explicação, de acordo com ele, se deve a chegada da frente fria ao estado aliada a falta de chuvas que alguns pontos vêm enfrentando há meses, como foi o caso de Goiânia – que está há mais de 65 dias sem chuva.

Segundo o meteorologista, com a ausência de chuvas na capital, por exemplo, o solo tende a se desagregar e formar partículas de pó na superfície. Junto a isso, está a chegada de uma frente fria, com rajadas de vento a 30 km por hora, que serve para levantar, literalmente, a poeira no local.

“Quando você está há vários dias sem chuva, a terra começa a desagregar, porque está seco e a superfície começa a ficar cheia de pó. O avanço da frente fria combinado ao calor gera as ventanias que tendem a formar essa ‘tempestade de areia’ “, explica.

No entanto, André salienta que a expectativa é que algumas regiões do estado tenham pancadas de chuvas isoladas, principalmente na parte Centro-Sul, o que pode apaziguar a situação.

Durante a ocorrência, o profissional recomenda que a população, principalmente aqueles que possuem problemas respiratórios, façam o uso de máscaras, se possível, evitando o contato direto com a poeira.

“As pessoas, principalmente aquelas com problemas respiratórios, devem ter cuidado porque podem ter consequências após inalar a poeira diretamente, como a rouquidão. O recomendável é utilizar máscara para evitar qualquer complicação nesse momento”, orienta.