Motorista de aplicativo foi levar passageiro em motel e o que ele não queria aconteceu

Um vídeo reels no Instagram deu o que falar na internet essa semana após um motorista de Uber viver uma situação inusitada dentro de um motel.

Após deixar o passageiro que havia solicitado uma viagem, ele se deparou com uma emergência mecânica com o carro que o deixou completamente constrangido por conta do clima “discreto” do ambiente.

O pneu do veículo havia furado e ele teve que fazer o reparo da troca do estepe ali mesmo no corredor de passagem dos clientes do estabelecimento.

No início da gravação, ele diz: “ah, vou rodar Uber que dá dinheiro. Uber tem dinheiro, motorista de aplicativo. Tá certo, dis****!”.

Em seguida, finaliza: “vim deixar o passageiro dentro do hotel fantasy aqui, no embuína. A Disg**** da passageira já deve tá entrando em samba de madeira uma hora dessa. E eu aqui me f****** com essa disg**** que furou.”

A postagem rendeu mais de 78 mil visualizações, além de 2.850 curtidas.

Nos comentários, os seguidores lamentaram o azar do motorista bem na hora de entrar em um lugar tão discreto como aquele.

Confira o vídeo completo:

