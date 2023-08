Mercúrio retrógrado está se aproximando e, para variar, alguma verdade difícil de aceitar poderá chegar também para abalar a vida de certos signos. É bom se preparar para essa reviravolta.

Iniciando no dia 23 de agosto, o evento astrológico perdurará até o dia 15 de setembro e promete trazer confusões mentais, dúvidas sobre o futuro profissional e, claro, sobre as relações também.

Para os nativos mais afetados, é bom já iniciar um processo de reavaliação do atual cenário. Tome as decisões necessárias o quanto antes, já que durante o período não é muito recomendado.

A impulsividade pode acontecer verdadeiramente e comprometer muito, trazendo possíveis arrependimentos futuros.

Diante disso, confira quais os signos poderão receber essa notícia complicada e ainda serem afetados pelo Mercúrio Retrógrado em breve!

Uma verdade difícil de aceitar vai abalar a vida das pessoas destes signos:

1. Áries

Os arianos poderão descobrir em breve algo que não desejam de forma alguma. Uma pessoa muito próxima pode estar sentindo inveja do seu progresso e a verdade virá à tona antes do previsto.

A confusão mental e raiva serão inevitáveis, mas não se apeguem a esses sentimentos ruins. É preciso focar no seu bem e nos objetivos.

Não tome nenhuma atitude precipitada, pois pode se arrepender. Apenas tire quem for necessário do seu círculo social. O tombo de quem deseja o mal é certeiro.

2. Virgem

Os virginianos mais do que ninguém poderão sentir muito as ações do movimento astrológicos, já que acontecerá nesta casa. Com ele, um segredo será revelado e deixará os nativos totalmente perdidos.

Por gostarem de ter o controle de tudo, descobrir que algo saiu de rota pode causar sérias confusões mentais. Mas não dá para ficar preso nessa bagunça. Tratem de se blindarem e descubram uma força ainda maior neste período.

Será um bom momento para evoluir e crescer ainda mais emocionalmente.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também poderão ser abalados com uma notícia nada agradável. Mas não dá para apelar pela impulsividade e sair tomando decisões inusitadas de cabeça quente.

Segurem as emoções e optem pela racionalidade! Isso fará com que amadureçam mais e se tornem mais resistentes às pancadas da vida futuramente.

