Detectar se o seu celular está hackeado ou com vírus está longe de ser uma tarefa simples. No entanto, existem alguns sinais que podem ajudar a identificar a ação.

Atitudes simples podem ser eficazes e, de quebra, ainda são capazes de garantir a segurança dos seus dados e informações pessoais. Quer saber mais? Leia até o final e fique por dentro.

6 formas de identificar se o seu celular está hackeado e com vírus

1. Drenagem rápida da bateria

Uma das formas de identificar seu celular está hackeado e com vírus é notar a drenagem da bateria. Se a bateria do seu celular está esgotando mais rapidamente do que o normal, pode ser um sinal de atividade maliciosa.

Isso porque alguns tipos de malware consomem muita energia em segundo plano.

2. Aquecimento excessivo

Mais um item que deve-se ficar atento é no aquecimento excessivo. Caso o seu aparelho esteja esquentando de maneira incomum, mesmo quando você não está usando aplicativos intensivos, fique esperto!

3. Desempenho lento

Uma das formas de identificar se o seu celular está hackeado e com vírus é essa. Se o seu dispositivo está apresentando lentidão notável em tarefas básicas, como abrir aplicativos ou navegar na internet, pode ser resultado de software malicioso que está sobrecarregando o sistema.

4. Uso de dados excedente

Outro sinal é o uso de dados excedente. Um aumento repentino no uso de dados móveis, sem uma explicação clara, pode ser causado por um malware que está transmitindo informações do seu dispositivo para um servidor remoto. Então, fica a dica!

5. Aplicativos suspeitos

Verifique regularmente a lista de aplicativos instalados no seu aparelho. Isso porque, se você encontrar aplicativos desconhecidos ou suspeitos que não se lembra de ter instalado, pode ser um sinal de infecção.

6. Comportamento estranho

Por fim, outro indício de que o seu celular está hackeado é esse. Caso seu celular esteja exibindo comportamento incomum, como reinicializações frequentes, travamentos repentinos ou mensagens de erro constantes, é possível que ele tenha sido comprometido.

