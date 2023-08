Um dos recursos mais aguardados pelos usuários do WhatsApp já pode ser executado. A partir de agora, é possível saber o que as pessoas dizem no WhatsApp sem precisar ouvir áudio.

A novidade será bastante eficaz para aqueles mensageiros que recebem longos áudios, mas, muitas vezes, tem preguiça de escuta-los pela duração.

Quer saber mais sobre? Leia até o final e saiba como funcionará a atualização.

Agora é possível saber o que as pessoas dizem no WhatsApp sem precisar ouvir áudio

É fato que, ao menos uma vez na vida, alguém tenha te enviado um longo áudio e que, convenhamos, você tenha ficado com preguiça de escutar todo o conteúdo.

No entanto, a chegada de um novo recurso promete tornar possível saber o que as pessoas dizem no WhatsApp sem ao menos precisar ouvir áudio.

O recurso funciona como uma extensão do ChatGPT, que é um algoritmo baseado em inteligência artificial, e foi apelidado de LuzIA. Ela também pode ser diretamente ligada ao WhatsApp e ao Telegram.

Uma das principais vantagens da novidade será a possibilidade de deixar com que os usuários possam transcrever áudios enviados por outros mensageiros na plataforma.

Assim a opção permitirá com que o outro saiba o que foi dito em uma mensagem de voz sem que ao menos precise ouvir aquele áudio enorme.

Para recorrer a novidade, é necessário encaminhar o áudio para a plataforma que a mesma será responsável por fazer uma transcrição imediata.

Para conversar com a inteligência artificial, basta acessar o site da LuzIa, clicar no ícone do WhatsApp e, dessa maneira, um chat com o bot será aberto no mesmo momento. Assim, basta mandar o áudio para a plataforma e escrever a palavra “Transcrever áudio”, que a função será acionada.

