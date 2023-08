Conheça o país luxuoso que brasileiros entram sem visto e tem ilhas paradisíacas que parecem um sonho

Do outro lado do mundo, há um país com praias paradisíacas, culinária única e aventuras a cada esquina. As Filipinas possuem mais de 07 mil ilhas e oferecem uma experiência única – sem precisar de visto.

A República das Filipinas se localiza no Sudeste Asiático e possui uma população de 113,9 milhões de habitantes, de acordo com o Banco Mundial. Portanto, é um dos países mais populosos do mundo, detentor de uma cultura rica com influências de outros países.

Como já foi colônia dos Estados Unidos, o inglês é um idioma oficial, além do filipino. Além disso, o país foi colonizado pela Espanha, o que fez com que tivesse a maior concentração de hispanofalantes da Ásia.

A capital Manila, localizada na ilha de Lução, é conhecida por ser um fervedouro de cultura, com uma vida noturna vibrante e centros comerciais que podem ser explorados nos típicos jeepneys, que são jipes modificados e coloridos que atuam como transporte público.

Na capital, alguns pontos turísticos mais visitados são a Chinatown, Museu Nacional das Filipinas, o Baywalk e Intramuros.

Em Lução, a maior ilha do país, turistas podem fazer trekking nos terraços de arroz milenários de Banaue e Batad. Outra opção é visitar Sagada, que possui grutas, cascatas e os famosos caixões suspensos.

Embora o arquipélago tenha 7.641 ilhas, há aquelas que chamam mais atenção, como é o caso de Coron, na província de Palawan. Lá, é possível visitar o Lago Barracuda, considerado o mais belo entre os 11 lagos da ilha, e fazer mergulho.

Já Puerto Princesa, ainda em Palawan, oferece a opção de ver tubarões baleia entre os meses de abril e outubro. Também, as ilhas de Bohol e Borocay conquistam visitantes com as águas cristalinas.

Culinária

A comida filipina se baseia no arroz e não se distancia tanto do paladar brasileiro, mas oferece experiências novas e surpreendentes. Pratos típicos são lechon (porco assado), longanissa (uma espécie de linguiça agridoce), chicharrón (pele de porco frita), pork adobo (porco marinado) e turrão (massa frita com banana).