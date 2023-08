Internautas estão “cancelando” cafeteria de Goiânia após dona cuspir em motorista de app

Vários comentários apontaram contradições no perfil da empresária. Alguns dizem que as cenas desmontam o perfil “good vibes”, em português “boas energias”, que ela tentaria passar.

Primeiro ela xinga e desdenha o condutor, ele responde o xingamento e então recebe uma cusparada da passageira. Ele se vira e tenta cuspir de volta, ela sai do carro e continua com ofensas e gritos.

As cenas registraram o momento em que ocorre um desentendimento em relação ao pagamento. Ao afirmar que não iria efetuar a corrida para receber o pagamento posteriormente, o motorista pede para ela descer do carro e é aí que começam os ataques.

Após um vídeo ter viralizado neste sábado (19), no qual a proprietária do Evoé Café, Giovana Ogando, é flagrada xingando e cuspindo em um motorista de aplicativo, internautas se manifestaram e estão “cancelando” o estabelecimento.

O perfil oficial do estabelecimento, localizado no Setor Sul, em Goiânia, e fundado em parceria com o gastrônomo Renato Costa, desativou os comentários e manteve a divulgação de um evento neste domingo (20), apontando promoções de bebidas em comemoração ao aniversário do café.