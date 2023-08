Jovem viraliza mostrando como quitou financiamento de 30 anos em 2 e 8 meses

Uma jovem viralizou no Instagram após divulgar uma dica de ouro com os seguidores mostrando como quitou o financiamento do apartamento, que seria no prazo de 30 anos em apenas 02 e 8 meses.

Pâmela Costa, atualmente com 230 mil seguidores, começou dizendo que o primeiro passo é não acreditar que será fácil ou ‘em um passe de mágica’. É preciso muito trabalho, comprometimento e doação.

A jovem explica que a dívida era de R$ 108 mil, com parcelas decrescentes de R$ 1 mil. Então, para não precisar passar 30 anos pagando os valores mensais, ela e o parceiro optaram pelo método de ‘Amortização’.

Para isso, é necessário baixar o aplicativo ‘Habitação’ da Caixa Econômica Federal (caso o seu financiamento seja por ela). Lá, será preciso fazer o login e acessar o seu contrato de financiamento, segundo Pâmela.

“Você vai ver quanto tá a sua dívida. Na parte debaixo, você vai clicar em ‘serviços’ e depois ‘amortização’. Lá em ‘amortização’ você vai colocar o valor que você quer amortizar e pode ser qualquer valor. Se sobrar aqueles R$ 100 no mês, você pode amortizar”, explicou.

“Tem a opção de você diminuir do prazo ou do valor da prestação, mas o prazo vale mais a pena”, destacou mostrando como foi para ela. Na simulação, a jovem mostra que colocou R$ 1 mil para amortizar e conseguiu diminuir três parcelas de uma vez.

Com isso, as parcelas menores foram diminuídas e assim ela obteve a conclusão de pagamento do financiamento do imóvel. Os internautas ficaram maravilhados com a dica e agradeceram muito.

Confira o vídeo!